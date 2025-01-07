مواعيد مباريات الثلاثاء 7 يناير - الأهلي ضد سموحة.. ونصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 10:30
كتب : FilGoal
يستأنف الأهلي مبارياته في الدوري المصري الممتاز بمواجهة سموحة في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات الثلاثاء 7 يناير 2025 والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
الأهلي × سموحة.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس.
كأس ملك الحرمين الشريفين
الهلال × اتحاد جدة.. 7:30 مساء - تطبيق شاهد.
نصف نهائي كأس الرابطة البرتغالية
سبورتنج لشبونة × بورتو.. 9:45 مساء - تطبيق شاهد.
نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
أرسنال × نيوكاسل.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
كأس ملك إسبانيا
إلدينسي × فالنسيا.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.
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