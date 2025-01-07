مواعيد مباريات الثلاثاء 7 يناير - الأهلي ضد سموحة.. ونصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 10:30

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي - أكرم توفيق

يستأنف الأهلي مبارياته في الدوري المصري الممتاز بمواجهة سموحة في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات الثلاثاء 7 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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الأهلي × سموحة.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس.

كأس ملك الحرمين الشريفين

الهلال × اتحاد جدة.. 7:30 مساء - تطبيق شاهد.

نصف نهائي كأس الرابطة البرتغالية

سبورتنج لشبونة × بورتو.. 9:45 مساء - تطبيق شاهد.

نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

أرسنال × نيوكاسل.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

كأس ملك إسبانيا

إلدينسي × فالنسيا.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.

الأهلي سموحة الدوري المصري أرسنال الهلال،سموحة اتحاد جدة مواعيد مباريات الثلاثاء
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