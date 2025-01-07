مؤتمر أنشيلوتي: مودريتش هو هبة لكرة القدم.. ولا أعتقد أن فينيسيوس سيعاقب

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن لوكا مودريتش لاعب الفريق بمثابة الهبة لكرة القدم بالكامل.

وفاز ريال مدريد على ديبورتيفو مينيرا بخمسة أهداف دون مقابل في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

وسجل خماسية ريال مدريد في المباراة كل من فيديريكو فالفيردي وإدواردو كامافينجا ولوكا مودريتش وأردا جولر الذي سجل هدفين.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لقد لعبنا مباراة جيدة والتزمنا من البداية وتقدمنا مبكرا وسيطرنا على المباراة".

وواصل"الجدية شيء مهم واللعب كفريق، لدينا جودة أكبر من مينيرا ولكن الأهم هو أن الفريق لعب بشكل جيد من البداية واللاعبين الذين يشاركون بصورة أٌقل حصلوا عدد دقائق أكبر".

وتابع "اللاعبين الشباب أظهروا جودتهم، وقد كانت تجربة جيدة بالنسبة لهم أن يكونوا معنا ونحن نراقبهم دائما".

وشدد "إندريك قدم مباراة جيدة وتحرك بشكل إيجابي وحصل على بعض الفرص، تحركاته خلف الدفاع دائما ما تكون مؤثرة ولكنه افتقد للدقة ولكن كان جيدا وخطيرا على الجانب الأيمن ويجب أن يتحلى بالصبر وسيسجل عندما نحتاجه".

وعن فالفيردي قال: "هو دائما ما يكون جيدا، لقد لعب 45 دقيقة وهذا كان المناسب بالنسبة له وهو يؤدي بشكل جيد".

وأضاف "لا أعرف ما إذا كان فاييخو يريد الرحيل، هذا قراره واليوم لم يكن متاحا لأنه عانى من مشكلة وقررنا ألا نخاطر به".

وأكمل "أنا سعيد هنا وانتقاد المدرب أمر طبيعي ولا يوجد ما يمسى مثلا جامعة كرة القدم لذلك فلكل شخص رأيه ومن الممكن أن يكون صحيحا".

واستمر "مودريتش هو هبة لكرة القدم ولكل من يشاهده من لاعبين ومدربين وجماهير وبالنسبة لي هو هبة كبيرة وخاصة بسبب طريقة تحضيره لمباريات مثل تلك ومعاملتها وكأنها مباريات نهائية، هو نموذج مهم للاعبين الشباب".

وأتم "لا أعتقد أن فينيسيوس سيعاقب ولا نعتقد أنه بحاجة لإظهار تأثيره، لقد قادنا للفوز بدوري أبطال أوروبا مرتين بالفعل وهو يملك محبة جماهير ريال مدريد بالكامل ولذلك يلعب بشكل جيد".