خبر في الجول – الزمالك يحصل على الموافقات الأمنية لحضور 30 ألف مشجعا ضد بلاك بولز

حصل الزمالك على الموافقات الأمنية لحضور 30 ألف مشجعا في مباراة بلاك البولز الموزمبيقي.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه بلاك بولز في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك حصل على الموافقات الأمنية لحضور 30 ألف مشجعا للمباراة.

بواقع 28600 تذكرة للزمالك، و1400 دعوة للفريق الموزمبيقي.

وستقام المباراة يوم الأحد 12 يناير المقبل.

وتعادل المصري مع منافسه الزمالك بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الماضية.

ويعتبر الزمالك الفريق الوحيد في المجموعة الذي لم يتعرض للخسارة حتى الآن.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 8 في صدارة المجموعة، بينما وصل المصري للنقطة الخامسة في الوصافة.

ويأتي إنييمبا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط متساويا مع بلاك بولز المتذيل.