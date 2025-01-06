السوبر الإيطالي - سلاح الريمونتادا يتوج ميلان بالبطولة بفوز درامي على إنتر

توج ميلان ببطولة السوبر الإيطالي بريمونتادا درامية على غريمه إنتر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل أهداف ميلان كل من ثيو هيرنانديز وكريستيان بوليسيتش وتامي أبراهام.

بينما أحرز لاوتارو مارتينيز ومهدي طارمي للنيراتزوري.

وللمرة الثامنة يتوج ميلان بالبطولة ليتساوى مع إنتر في عدد التتويجات بالسوبر الإيطالي.

ويبقى يوفنتوس منفردا بـ9 ألقاب كأكثر ناد في تاريخ إيطاليا.

وفاز سيرجيو كونسيساو بالبطولة كلاعب في لاتسيو في موسم 1999-2000، والآن كمدرب.

وتسلح كونسيساو بالريمونتادا، إذ تغلب على يوفنتوس بعد تأخره بهدف وفاز على إنتر بعدما كان الفارق هدفين.

وللمرة الأولى يخسر إنتر تحت قيادة سيموني إنزاجي مرتين متتاليتين أمام ميلان في جميع البطولات.

وصف المباراة

بدأ ميلان ضاغطا على إنتر، لكن نيراتزوري اعتمد على التحولات وأسفرت عن رأسية من مهدي طارمي بعد عرضية رائعة من نيكولو باريلا في الدقيقة 12.

وأهدر تيجاني ريندرز انفرادا بطريقة غريبة بعد تسديدة أرضية بعد المرمى تماما في الدقيقة 15.

وسدد فيديريكو ديماركو كرة قوية في الدقيقة 23 تصدى لها مايك مانيان.

وأصيب هاكان تشالهان أوجلو وخرج في تبديل اضطراري ودخل كريستيان أسلاني بدلا منه في الدقيقة 35.

وافتتح لاوتارو النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع للشوط الأول بعد مراوغة رائعة لمدافع ميلان ثم تسديدة سكنت الشباك.

وضاعف طارمي النتيجة في الدقيقة 47 بعد تمريرة رائعة وضعته في موقف انفراد ليسدد كرة أرضية في الشباك.

وبدأت رحلة الريمونتادا من ميلان في الدقيقة 53 من ثيو هيرنانديز بعد ركلة حرة مباشرة رائعة.

وأنقذ باستوني مرماه بطريقة رائعة بعد عرضية أرضية من لياو عقب مراوغات رائعة في الدقيقة 62.

وسدد كارلوس أوجوستو كرة ارتطمت في العارضة ثم ذهبت لأيدي مانيان في الدقيقة 71.

وتعادل بوليسيتش لميلان في الدقيقة 80 بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر دومفريس انفرادا تاما إذ تألق مانيان في التصدي في الدقيقة 87.

وبعد 6 دقائق فقط ضرب ميلان غريمه بهدف قاتل عن طريق أبراهام بعد عرضية رائعة من لياو.

وحافظ الـ(بيج ميلان) على النتيجة وتوج بالبطولة.

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