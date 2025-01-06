نادر قمر الدولة حكما لمباراة الأهلي ضد سموحة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء طاقم حكام مباراة الأهلي ضد سموحة.

ويلعب الأهلي ضد سموحة غدا الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة للدوري المصري والتي تقام على استاد القاهرة.

ويدير المباراة نادر قمر الدولة، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال ومحمد محمود لطفي، ومبروك نبيل حكما رابعا.

ومحمد الصباحي حكما للفيديو، ويعاونه شريف عبد الله.

وأدار نادر قمر الدولة مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم واكنت لبتروجت ضد طلائع الجيش، وانتهت بفوز الفريق البترولي بهدف.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، ويأتي سموحة في المركز الـ17 برصيد 5 نقاط.

وتعادل الأهلي في آخر مبارياته في الدوري سلبيا ضد إنبي، بينما خسر سموحة أمام فاركو بهدفين لهدف.