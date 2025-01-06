أسامة نبيه: مصر لا تقل في الإمكانيات الكروية عن المغرب

كشف أسامة نبيه مدرب منتخب مصر للشباب على أن عقده الجديد سيكون حتى أولمبياد 2028.

وتولى نبيه تدريب منتخب الشباب خلفا للبرازيلي روجيرو ميكالي.

وقال نبيه عبر قناة أون تايم سبورتس: "لدينا رؤية كبيرة وهناك جيل جديد سيولد من خلال العمل الذي سنقدمه وهناك نظام يتم وضعه للكرة المصرية حاليا".

وتابع "منتخب 2005 واعد ولكن يحتاج إلى عمل كبير وأن يوفر له الإمكانيات للوصول إلى كأس العالم والأولمبياد".

وكشف "عقدي الجديد مع اتحاد الكرة سيكون مشروع طويل الأمد وليس لبطولة أمم إفريقيا وفقط ولكن حتى أولمبياد 2028".

وواصل "وصلتني العديد من العروض خلال الفترة الماضية ولكن بعد عملي في الشباب لم أكن أريد أن أخسر كل تلك المواهب".

وأضاف "نحن لا نقل في المواهب أو الإمكانيات عن المغرب وهدفنا أن نضع الكرة المصرية في مكانها الطبيعي".

وأتم "كنت أملك لاعبين في منتخب مواليد 2007 يستطيعون اللعب على مستوى الكبار وأيضا يمكنهم الانضمام لمنتخب الشباب حاليا ولكن بسبب ضيق الوقت لن يكون الأمر سهلا".