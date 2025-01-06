السوبر الإيطالي - عادل الهداف التاريخي للبطولة.. لاوتارو يسجل لـ إنتر في ميلان

الإثنين، 06 يناير 2025 - 22:17

كتب : محمد رؤوف

لاوتارو مارتينيز - إنتر - ميلان

سجل لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر هدفا في شباك ميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالي.

ويواجه إنتر خصمه ميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالي في الرياض.

وجاء هدف إنتر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد مراوغة رائعة لثيو هيرنانديز مدافع ميلان ثم تسديدة سكنت الشباك.

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وأحرز لاوتارو هدفا وضعه في تاريخ المسابقة.

وبذلك أصبح المهاجم الأرجنتيني معادلا لباولو ديبالا كهداف تاريخي للبطولة برصيد أهداف.

وتمكن لاوتارو من يسجل للمرة الرابعة على التوالي في السوبر الإيطالي 2022-2023-2024-2025.

وبات لاوتارو ثالث هدافي إنتر في دربي ميلانو بـ9 أهداف.

ويعتبر لاوتارو الهداف التاريخي لإنتر في السوبر الإيطالي 4 أهداف.

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