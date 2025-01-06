مطعما بالشباب.. ريال مدريد يكتسح ديبورتيفو مينيرا ويتأهل لدور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا

تأهل ريال مدريد إلى دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا بعد فوزا كبيرا على ديبورتيفو مينيرا بخمسة أهداف دون مقابل.

المباراة أقيمت على ملعب مينيرا في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

سجل خماسية ريال مدريد في المباراة كل من لوكا مودريتش وإدواردو كامافينجا وفيديريكو فالفيردي وأردا جولر الذي سجل هدفين.

ديبورتيفو مينيرا ينشط في دوري الدرجة الرابعة الإسباني.

التشكيل

بدأ ريال مدريد المباراة برباعي دفاعي احتوى على ثلاثة لاعبين من فريق الشباب وهم راؤول أسينسيو ودييجو أجوادو ولورينزو أجوادو.

أحداث المباراة

تقدم ريال مدريد بالهدف الأول عن طريق فيديريكو فالفيردي بتسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء.

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وفي الدقيقة 13 أضاف كامافينجا الهدف الثاني برأسية مستغلا عرضية من فران جارسيا.

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وأَضاف أردا جولر الهدف الثالث بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني سجل مودريتش الهدف الرابع بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأنهى جولر خماسية ريال مدريد بهدف خامس في الدقيقة 88 بعد عرضية أرضية من فران جارسيا أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك.

وأصبح ريال مدريد آخر المتأهلين لدور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا.

وتقام القرعة يوم الأربعاء المقبل لتحديد مباريات دور الـ 16.