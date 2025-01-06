مطعما بالشباب.. ريال مدريد يكتسح ديبورتيفو مينيرا ويتأهل لدور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا

الإثنين، 06 يناير 2025 - 22:00

كتب : FilGoal

أردا جولر - ريال مدريد ضد ديبورتيفو مينيريا

تأهل ريال مدريد إلى دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا بعد فوزا كبيرا على ديبورتيفو مينيرا بخمسة أهداف دون مقابل.

المباراة أقيمت على ملعب مينيرا في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

سجل خماسية ريال مدريد في المباراة كل من لوكا مودريتش وإدواردو كامافينجا وفيديريكو فالفيردي وأردا جولر الذي سجل هدفين.

أخبار متعلقة:
تشكيل ريال مدريد - ثنائي من فريق الشباب.. وإندريك أساسي في مواجهة ديبورتيفو مينيرا فوت ميركاتو: ريال مدريد يتحرك لضم مدافع أوزباكستان.. ومنافسة من سيتي ونيوكاسل ريليفو: اكتملت خطة الخلافة.. وشرط واحد لبقاء أنشيلوتي في مدريد مبابي يحصل على جائزة أفضل لاعب بشهر ديسمبر في ريال مدريد

ديبورتيفو مينيرا ينشط في دوري الدرجة الرابعة الإسباني.

التشكيل

بدأ ريال مدريد المباراة برباعي دفاعي احتوى على ثلاثة لاعبين من فريق الشباب وهم راؤول أسينسيو ودييجو أجوادو ولورينزو أجوادو.

أحداث المباراة

تقدم ريال مدريد بالهدف الأول عن طريق فيديريكو فالفيردي بتسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 13 أضاف كامافينجا الهدف الثاني برأسية مستغلا عرضية من فران جارسيا.

وأَضاف أردا جولر الهدف الثالث بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني سجل مودريتش الهدف الرابع بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأنهى جولر خماسية ريال مدريد بهدف خامس في الدقيقة 88 بعد عرضية أرضية من فران جارسيا أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك.

وأصبح ريال مدريد آخر المتأهلين لدور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا.

وتقام القرعة يوم الأربعاء المقبل لتحديد مباريات دور الـ 16.

ريال مدريد ديبورتيفو مينيريا كأس ملك إسبانيا
نرشح لكم
مؤتمر أنشيلوتي: مودريتش هو هبة لكرة القدم.. ولا أعتقد أن فينيسيوس سيعاقب صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي السوبر الإيطالي - سلاح الريمونتادا يتوج ميلان بالبطولة بفوز درامي على إنتر السوبر الإيطالي - عادل الهداف التاريخي للبطولة.. لاوتارو يسجل لـ إنتر في ميلان انتهت نهائي السوبر الإيطالي - إنتر (2)-(3) ميلان تشكيل ميلان – لياو على مقاعد البدلاء وريندرز يقود الوسط ضد إنتر في السوبر الإيطالي تشكيل إنتر – طارمي يعوض تورام المصاب ضد ميلان في السوبر الإيطالي انتهت كأس ملك إسبانيا - ديبورتيفو مينيرا (0)-(5) ريال مدريد
أخر الأخبار
مؤتمر أنشيلوتي: مودريتش هو هبة لكرة القدم.. ولا أعتقد أن فينيسيوس سيعاقب 2 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الزمالك يحصل على الموافقات الأمنية لحضور 30 ألف مشجعا ضد بلاك بولز 2 ساعة | الكرة المصرية
صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الزمالك يفكر في إعارة ندياي.. والحسم الأسبوع المقبل 2 ساعة | الدوري المصري
السوبر الإيطالي - سلاح الريمونتادا يتوج ميلان بالبطولة بفوز درامي على إنتر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بائع السمك صباحا ولاعب كرة قدم ليلا.. من هو عمر جولان نجم اليمن في كأس الخليج 2 ساعة | الوطن العربي
نادر قمر الدولة حكما لمباراة الأهلي ضد سموحة 3 ساعة | الدوري المصري
أسامة نبيه: مصر لا تقل في الإمكانيات الكروية عن المغرب 3 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 2 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 3 في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك 4 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان