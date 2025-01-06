سواريز ينقذ رجلا أقدم على الانتحار في أوروجواي

نجح لويس سواريز أسطورة أوروجواي ونجم إنتر ميامي الأمريكي في منع رجل من الانتحار.

لويس سواريز النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

وبحسب برنامج "تيلينوتشي" التلفزيوني الأوروجواياني، فإن الرجل البالغ من العمر 49 عامًا وقف فوق شجرة طولها 6 أمتار بحبل مربوط حول رقبته، في أحد أحياء العاصمة مونتيفيديو.

وهدد الرجل بالقفز والانتحار ما لم تظهر شريكة حياته السابقة.

وهنا تدخل لويس سواريز وزوجته، وساعدا في منع الرجل من شنق نفسه.

وتحدث سواريز مع الرجل وأظهر له القرب والتعاطف والتفهم، حتى تمكنت السلطات من إنقاذه.

الأوروجوياني صاحب الـ 37 عاما ساهم في فوز إنتر ميامي بلقب درع المشجعين هذا الموسم في الدوري الأمريكي كأكثر فريق حصدا للنقاط.

وسجل سواريز 18 هدفا وصنع 7 في 26 مباراة.

وترشح سواريز رفقة ليونيل ميسي زميله لجائزة أفضل لاعب في الموسم من الدوري الأمريكي.

يذكر أن سواريز اعتزل اللعب دوليا بقميص منتخب أوروجواي بعدما سجل 69 هدفا في 142 مباراة.