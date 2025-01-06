خبر في الجول – مفاوضات الرحيل عن الأهلي سبب عدم مشاركة بيرسي تاو في المران

غاب بيرسي تاو لاعب الأهلي عن مران فريقه الجماعي اليوم الإثنين، وكذلك خرج من قائمة الأحمر لمواجهة سموحة. فما هو السبب؟

وعلم FilGoal.com أن سبب غياب بيرسي تاو عن المران هو أنه يتفاوض حاليا على الانتقال إلى أحد الأندية القطرية.

وغيابه عن المران جاء ليتمم إجراءات انتقاله إلى ناديه الجديد ومن المنتظر الإعلان الرسمي عن رحيله عن الأهلي خلال الساعات المقبلة.

وكشفت صحيفة العرب القطرية عن وصول المفاوضات بين نادي قطر القطري والأهلي إلى مرحلة متقدمة بشأن بيرسي تاو.

ويضم فريق قطر القطري، أحمد عبد القادر لاعب الأهلي على سبيل الإعارة.

وكشفت الصحيفة القطرية عن دراسة نادي قطر الاستغناء عن الكونغولي مالانجو الذي تلقى عرضا مغربيا أو البرازيلي كارلينيوس من أجل إفساح الطريق لقيد تاو.

وكان تاو انضم لصفوف الأهلي بداية موسم 2022-2023 قادما من برايتون الإنجليزي.