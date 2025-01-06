خبر في الجول – الزمالك يرفض مد فترة القيد في الكرة الطائرة

الإثنين، 06 يناير 2025 - 21:27

كتب : إبراهيم رمضان

فريق الزمالك - كرة طائرة

يرفض نادي الزمالك مد فترة القيد للانتقالات الشتوية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك رفض الأمر كليا ويطالب بالالتزام بما تم تحديده مسبقا.

وأرسل الزمالك خطابا للاتحاد المصري للكرة الطائرة يوضح الأمر.

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وجاء الخطاب كالتالي:

يسعدني أن أهدى سيادتكم تحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك وتحياتي الشخصية متمنيين لسيادتكم دوام التوفيق.

نما إلى علمنا بأن الإتحاد المصرى للكرة الطائرة ينوى مد القيد للأندية خلال فترة

الشتاء الذي كان محدد لها من 2025/1/1 حتى 2025/1/8.

فإننا نرفض رفضا باتا مد فترة القيد ونطالب بالإلتزام الذى تم تحديده سابقا من الإتحاد وتم إخطار جميع الأندية.

وذلك ترسية لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الأندية المصرية ونطالب من الإتحاد الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأندية المصرية.

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الزمالك كرة طائرة
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