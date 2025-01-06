مصدر مقرب من رضا هيكل يوضح لـ في الجول حقيقة مفاوضات لـ الأهلي لضمه

أوضح مصدر مقرب من رضا هيكل لاعب كان الفرنسي حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه.

وقال المصدر المقرب من هيكل لـ FilGoal.com: "لا توجد مفاوضات مع الأهلي، وفي حال حدث تواصل فإن الأمر مرفوض رفضا قاطعا".

وأتم "اللعب للأهلي مستحيل بصفته قائد الزمالك السابق وابن النادي ويعتز بانتمائه للأبيض".

انضم رضا لصفوف الزمالك في 2022 وساهم بالتتويج بالثنائية المحلية في أول مواسمه.

وتوج هيكل مع الزمالك في فترته الأخيرة بـ 4 ألقاب محلية بواقع 2 دوري و2 كأس مصر.

وانتقل هيكل إلى كان الفرنسي بعد فسخ عقده مع الزمالك لظروف أسرية.

وكتب رضا هيكل وقتها عبر حسابه على "فيسبوك":

"بناءً على طلب رحيلي واصراري لظروف أسرية خاصة وتفهم المجلس لموقفي تم فسخ العقد بالتراضي بناء على رغبتي الخاصة نظرا لظروف أسرية دون تدخل أي طرف أو ضغط من أي شخص داخل النادي وتم الاتفاق على عدم لعبي لأي نادي داخل مصر إلا بيتي نادي الزمالك.

وأطالب جماهير الزمالك الوفية والعظيمة في كل مكان بدعم مجلس الإدارة الذي يعمل لحل أزمات كبيرة وإرث لا يتحمل مسؤوليته من أجل رفع اسم نادينا بشكل عام وفريق الطائرة بشكل خاص.

أشكر الجميع على الدعم والمساندة طوال الفترة الماضية واطالبهم بالاستمرار في دعم ومساندة الفريق".