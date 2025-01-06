انتهت نهائي السوبر الإيطالي - إنتر (2)-(3) ميلان
الإثنين، 06 يناير 2025 - 20:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر ضد ميلان في نهائي السوبر الإيطالي.
ويسعى ميلان للتتويج بالبطولة التي لم يحصل عليها منذ موسم 2016-2017.
وتوج ميلان بالسوبر الإيطالي 7 مرات.
بينما يريد إنتر الحصول على البطولة للمرة الرابعة على التوالي وحال حدث ذلك سيكون حقق السوبر الإيطالي 9 مرات ويتساوى مع يوفنتوس الأكثر تتويجا بها.
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انتهت
ق93: جووووووووووول أبراهام بعد عرضية أرضية رائعة من لياو
ق 87: دومفريس يهدر انفرادا تاما أمام المرمى بعد إنقاذ رائع من مانيان.
ق 80: جوووووووووول كريستيان بوليسيتش بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.
ق 71: رأسية من كارلوس أوجوستو من داخل الـ6 ياردات في العارضة ثم ذهبت لأيدي مانيان.
ق 62: إنقاذ رائع من باستوني أمام المرمى الخالي بعد عرضية أرضية من لياو عقب مراوغات رائعة.
ق 53: جوووووووووول تقليص الفارق من ثيو هيرنانديز بعد ركلة حرة مباشرة رائعة.
ق 51: دخول رافاييل لياو بدلا من أليكس خيمينيز.
ق 47: جووووووول طارمي بعد تمريرة رائعة وضعته في موقف انفراد ليسدد كرة أرضية في الشباك.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 45+1: جووووووول من لاوتارو مارتينيز بعد مراوغة رائعة لمدافع ميلان ثم تسديدة سكنت الشباك.
ق 35: دخول كريستيان أسلاني وخروج هاكان تشالهان أوجلو للإصابة.
ق 23: تسديدة قوية من فيديريكو ديماركو تصدى لها مايك مانيان.
ق 19: تسديدة من ثيو ترتطم في ألفارو موراتا وتغير اتجاها وأمسكها يان سومر.
ق 15: تيجاني ريندرز يهدر انفرادا بطريقة غريبة بعد تسديدة أرضية بعد المرمى تماما.
ق 12: رأسية من مهدي طارمي بعدت المرمى بعد عرضية رائعة من نيكولو باريلا.
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل