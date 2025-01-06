انتهت نهائي السوبر الإيطالي - إنتر (2)-(3) ميلان

الإثنين، 06 يناير 2025 - 20:52

كتب : FilGoal

رافاييل لياو - ميلان - إنتر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر ضد ميلان في نهائي السوبر الإيطالي.

ويسعى ميلان للتتويج بالبطولة التي لم يحصل عليها منذ موسم 2016-2017.

وتوج ميلان بالسوبر الإيطالي 7 مرات.

بينما يريد إنتر الحصول على البطولة للمرة الرابعة على التوالي وحال حدث ذلك سيكون حقق السوبر الإيطالي 9 مرات ويتساوى مع يوفنتوس الأكثر تتويجا بها.

لمتابعة المباراة من هنا

--------------------------------

انتهت

ق93: جووووووووووول أبراهام بعد عرضية أرضية رائعة من لياو

ق 87: دومفريس يهدر انفرادا تاما أمام المرمى بعد إنقاذ رائع من مانيان.

ق 80: جوووووووووول كريستيان بوليسيتش بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق 71: رأسية من كارلوس أوجوستو من داخل الـ6 ياردات في العارضة ثم ذهبت لأيدي مانيان.

ق 62: إنقاذ رائع من باستوني أمام المرمى الخالي بعد عرضية أرضية من لياو عقب مراوغات رائعة.

ق 53: جوووووووووول تقليص الفارق من ثيو هيرنانديز بعد ركلة حرة مباشرة رائعة.

ق 51: دخول رافاييل لياو بدلا من أليكس خيمينيز.

ق 47: جووووووول طارمي بعد تمريرة رائعة وضعته في موقف انفراد ليسدد كرة أرضية في الشباك.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+1: جووووووول من لاوتارو مارتينيز بعد مراوغة رائعة لمدافع ميلان ثم تسديدة سكنت الشباك.

ق 35: دخول كريستيان أسلاني وخروج هاكان تشالهان أوجلو للإصابة.

ق 23: تسديدة قوية من فيديريكو ديماركو تصدى لها مايك مانيان.

ق 19: تسديدة من ثيو ترتطم في ألفارو موراتا وتغير اتجاها وأمسكها يان سومر.

ق 15: تيجاني ريندرز يهدر انفرادا بطريقة غريبة بعد تسديدة أرضية بعد المرمى تماما.

ق 12: رأسية من مهدي طارمي بعدت المرمى بعد عرضية رائعة من نيكولو باريلا.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

إنتر ميلان السوبر الإيطالي
نرشح لكم
مؤتمر أنشيلوتي: مودريتش هو هبة لكرة القدم.. ولا أعتقد أن فينيسيوس سيعاقب صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي السوبر الإيطالي - سلاح الريمونتادا يتوج ميلان بالبطولة بفوز درامي على إنتر السوبر الإيطالي - عادل الهداف التاريخي للبطولة.. لاوتارو يسجل لـ إنتر في ميلان مطعما بالشباب.. ريال مدريد يكتسح ديبورتيفو مينيرا ويتأهل لدور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا تشكيل ميلان – لياو على مقاعد البدلاء وريندرز يقود الوسط ضد إنتر في السوبر الإيطالي تشكيل إنتر – طارمي يعوض تورام المصاب ضد ميلان في السوبر الإيطالي انتهت كأس ملك إسبانيا - ديبورتيفو مينيرا (0)-(5) ريال مدريد
أخر الأخبار
مؤتمر أنشيلوتي: مودريتش هو هبة لكرة القدم.. ولا أعتقد أن فينيسيوس سيعاقب 2 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الزمالك يحصل على الموافقات الأمنية لحضور 30 ألف مشجعا ضد بلاك بولز 2 ساعة | الكرة المصرية
صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الزمالك يفكر في إعارة ندياي.. والحسم الأسبوع المقبل 2 ساعة | الدوري المصري
السوبر الإيطالي - سلاح الريمونتادا يتوج ميلان بالبطولة بفوز درامي على إنتر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بائع السمك صباحا ولاعب كرة قدم ليلا.. من هو عمر جولان نجم اليمن في كأس الخليج 2 ساعة | الوطن العربي
نادر قمر الدولة حكما لمباراة الأهلي ضد سموحة 3 ساعة | الدوري المصري
أسامة نبيه: مصر لا تقل في الإمكانيات الكروية عن المغرب 3 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 2 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 3 في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك 4 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان