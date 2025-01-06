قائمة الأهلي – عودة يوسف أيمن وغياب بيرسي تاو أمام سموحة

الإثنين، 06 يناير 2025 - 20:18

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - السوبر المصري - يوسف أيمن

عاد يوسف أيمن مدافع الأهلي لقائمة فريقه من جديد لمواجهة سموحة.

وشهدت قائمة الأهلي غياب بيرسي تاو الذي لم يشارك في مران الفريق الجماعي اليوم الإثنين.

ويلعب الأهلي ضد سموحة غدا الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة للدوري المصري والتي تقام على استاد القاهرة.

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وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

الدفاع: يوسف أيمن – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – يحيى عطية الله – كريم الدبيس

الوسط: أكرم توفيق – مروان عطية – عمرو السولية – أفشة – إمام عاشور – عمر الساعي – أحمد نبيل "كوكا" – كريم وليد

الهجوم: كهربا – وسام أبو علي – حسين الشحات – سمير محمد

وأعلن الأهلي غياب مارسيل كولر المدير الفني للفريق عن المران الجماعي اليوم الإثنين بسبب تعرضه لوعكة صحية.

وأكد أحمد جاب الله طبيب الأهلي أن كولر تعرض لوعكة صحية ونزلة معوية وتناول الأدوية اللازمة وتجرى متابعته على مدى الساعات القادمة لتقييم حالته وتحديد موقفه من التواجد في مباراة سموحة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، ويأتي سموحة في المركز الـ17 برصيد 5 نقاط.

وتعادل الأهلي في آخر مبارياته في الدوري سلبيا ضد إنبي، بينما خسر سموحة أمام فاركو بهدفين لهدف.

الأهلي سموحة يوسف أيمن الدوري المصري
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