تشكيل ميلان – لياو على مقاعد البدلاء وريندرز يقود الوسط ضد إنتر في السوبر الإيطالي

الإثنين، 06 يناير 2025 - 20:10

كتب : FilGoal

رافاييل لياو - ميلان

أعلن سيرجيو كونسيساو المدير الفني لـ ميلان تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه إنتر.

وسيواجه ميلان خصمه ميلان في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في نهائي السوبر الإيطالي.

ويجلس رافاييل لياو على مقاعد البدلاء لإصابته.

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وقال كونسيساو في المؤتمر الصحفي إن لياو لن يستطيع لعب 90 دقيقة أمام إنتر ولكن من الممكن أن يدخل كبديل في جزء من المباراة.

ويقود تيجاني ريندرز خط وسط ميلان.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مايك مانيان

خط الدفاع: إيميرسون رويال – فيكايو توموري – ماليك ثياو – ثيو هيرنانديز

خط الوسط: يونس موسى – يوسف فوفانا – أليكس خيمينيز – تيجاني ريندرز

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش – ألفارو موراتا

ويسعى ميلان للتتويج بالبطولة التي لم يحصل عليها منذ موسم 2016-2017.

وتوج ميلان بالسوبر الإيطالي 7 مرات.

بينما يريد إنتر الحصول على البطولة للمرة الرابعة على التوالي وحال حدث ذلك سيكون حقق السوبر الإيطالي 9 مرات ويتساوى مع يوفنتوس الأكثر تتويجا بها.

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