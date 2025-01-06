تشكيل إنتر – طارمي يعوض تورام المصاب ضد ميلان في السوبر الإيطالي

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه ميلان.

وسيواجه إنتر خصمه ميلان في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في نهائي السوبر الإيطالي.

ويعوض مهدي طارمي زميله ماركوس تورام المصاب.

ويجلس تورام على مقاعد البدلاء نظرا لعدم قدرته على لعب 90 دقيقة بسبب إصابة عضلية تعرض لها ضد أتالانتا في دور نصف النهائي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: يان بيسيك – ستيفان دي فراي – أليساندرو باستوني

خط الوسط: دينزل دومفريس – نيكولو باريلا – هاكان تشالهان أوجلو – هنريك مخيتاريان – فيديريكو ديماركو

خط الهجوم: مهدي طارمي – لاوتارو مارتينيز

ويسعى ميلان للتتويج بالبطولة التي لم يحصل عليها منذ موسم 2016-2017.

وتوج ميلان بالسوبر الإيطالي 7 مرات.

بينما يريد إنتر الحصول على البطولة للمرة الرابعة على التوالي وحال حدث ذلك سيكون حقق السوبر الإيطالي 9 مرات ويتساوى مع يوفنتوس الأكثر تتويجا بها.