انتهت كأس ملك إسبانيا - ديبورتيفو مينيرا (0)-(5) ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ديبورتيفو مينيرا ضد ريال مدريد في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

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نهاية المباراة

ق88. جوووول خاامس لريال مدريد عن طريق أردا جولر مستغلا تمريرة من فران جارسيا أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك.

ق62. 4 تبديلات لريال مدريد بدخول كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز وأندريس تشيما بدلا من مودريتش وبراهيم دياز ولورينزو أجوادو.

ق55. جووووول راابع لريال مدريد عن طريق لوكا مودريتش بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق28. جووووول ثااالث لريال مدريد عن طريق أردا جولر بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ق13. جووووول الثاني لريال مدريد عن طريق كامافينجا برأسية بعد عرضية من فران جارسيا.

ق5. جووووول أول لريال مدريد عن طريق فيديريكو فالفيردي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق3. انفرادان مهدران من أردا جولر وإندريك في أول 3 دقائق.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل