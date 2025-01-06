تقرير: كريستال بالاس في مفاوضات مع بيلينجهام.. وموقف سندرلاند

الإثنين، 06 يناير 2025 - 19:45

كتب : FilGoal

جوب بيلينجهام

دخل نادي كريستال بالاس في مفاوضات مع جوب بيلينجهام لاعب سندرلاند للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويعتبر جوب هو الشقيق الأصغر لـ جود بيبلينجهام لاعب ريال مدريد.

وحسب إذاعة توك سبورت، فإن كريستال بالاس عاد مرة أخرى للتفاوض مع سندرلاند لضم اللاعب الإنجليزي.

وحاول بالاس التعاقد مع جوب في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الصفقة لم تكتمل.

وأفادت الإذاعة أن سندرلاند يطلب 20 مليون جنيه إسترليني للسماح لجوب بالرحيل.

ويبلغ بيلينجهام 19 عاما وانتقل إلى سندرلاند قادما من بيرمينجهام مقابل 1.7 مليون يورو في صيف 2023.

ولعب جوب 23 مباراة مع سندرلاند 23 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

ويلعب جوب في مركز لاعب الوسط وصانع الألعاب.

الدوري الإنجليزي كريستال بالاس جوب بيلينجهام سندرلاند
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