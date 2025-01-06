الأهلي يحدد موعد السفر إلى كوت ديفوار لمواجهة استاد أبيدجان

قرر محمد رمضان المدير الرياضي في النادي الأهلي سفر فريق كرة القدم إلى كوت ديفوار لمواجهة استاد أبيدجان يوم الخميس المقبل.

ويلعب الأهلي ضد استاد أبيدجان في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم 11 يناير الجاري.

وكان مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، قرر تكليف محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة فريق الكرة في كوت ديفوار.

ويقوم الدماطي بالتنسيق الكامل مع المدير الرياضي لتوفير الأجواء المناسبة للفريق من سفر وإقامة وملاعب تدريب قبل سفر البعثة.

كما تقرر سفر سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم، إلى كوت ديفوار ‏صباح الأربعاء للترتيب لسفر البعثة المحدد له يوم الخميس القادم.

وتقرر أن يسبق سمير عدلي البعثة، لإنهاء الترتيبات الخاصة بالرحلة من إقامة ‏وانتقالات ومعاينة ملعب التدريب، في إطار توفير الأجواء اللازمة للفريق قبل المباراة.‏

ويأتي ترتيب مجموعة الأهلي كالآتي:

1- أورلاندو بايرتس (8 نقاط)

2- الأهلي (7 نقاط)

3- شباب بلوزداد (6 نقاط)

4- ستاد أبيدجان (نقطة)