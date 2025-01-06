انتظام كهربا في مران الأهلي وغياب بيرسي تاو

انتظم محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي في مران فريقه الجماعي اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري.

ويلعب الأهلي ضد سموحة غدا الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة للدوري المصري والتي تقام على استاد القاهرة.

وكان كهربا غاب عن مران الأهلي أمس الأحد، بسبب تعرضه لنزلة برد.

في الإطار ذاته تغيب الجنوب إفريقي بيرسي تاو عن مران الأهلي الجماعي.

وأعلن الأهلي غياب مارسيل كولر المدير الفني للفريق عن المران الجماعي اليوم الإثنين بسبب تعرضه لوعكة صحية.

وأكد أحمد جاب الله طبيب الأهلي أن كولر تعرض لوعكة صحية ونزلة معوية وتناول الأدوية اللازمة وتجرى متابعته على مدى الساعات القادمة لتقييم حالته وتحديد موقفه من التواجد في مباراة سموحة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، ويأتي سموحة في المركز الـ17 برصيد 5 نقاط.

وتعادل الأهلي في آخر مبارياته في الدوري سلبيا ضد إنبي، بينما خسر سموحة أمام فاركو بهدفين لهدف.