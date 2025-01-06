سيجتمعان مرة أخرى؟ سكاي: فابريجاس يرغب في ضم ماتيتش لـ كومو

يرغب سيسك فابريجاس المدير الفني لـ كومو في التعاقد مع نيمانيا ماتيتش لاعب ليون في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن فابريجاس يريد تدعيم وسط ملعب فريقه بضم اللاعب البالغ من العمر 36 عاما.

وأفادت الشبكة أن اللاعب الصربي لا يمانع الانتقال إلى كومو إذا حصل على عقد جيد.

ولعب فابريجاس وماتيتش رفقة بعضهما البعض في تشيلسي لمدة 3 أعوام تحت قيادة جوزيه مورينيو وأنطونيو كونتي.

وحصل الثنائي على بطولة الدوري الإنجليزي مرتين.

ويعتبر فابريجاس أكبر من ماتيتش بعام واحد فقط.

ويوجد في الفريق أيضا سيرجيو روبيرتو وبيبي رينا إذ لعبا مع فابريجاس قبل اعتزاله.

وصعد كومو حديثا إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي خلال الموسم الجاري.

ويحتل كومو المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة.

ويبتعد عن منطقة الهبوط بفارق نقطة واحدة فقط.