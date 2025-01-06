سيجتمعان مرة أخرى؟ سكاي: فابريجاس يرغب في ضم ماتيتش لـ كومو

الإثنين، 06 يناير 2025 - 18:56

كتب : FilGoal

سيسك فابريجاس

يرغب سيسك فابريجاس المدير الفني لـ كومو في التعاقد مع نيمانيا ماتيتش لاعب ليون في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن فابريجاس يريد تدعيم وسط ملعب فريقه بضم اللاعب البالغ من العمر 36 عاما.

وأفادت الشبكة أن اللاعب الصربي لا يمانع الانتقال إلى كومو إذا حصل على عقد جيد.

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ولعب فابريجاس وماتيتش رفقة بعضهما البعض في تشيلسي لمدة 3 أعوام تحت قيادة جوزيه مورينيو وأنطونيو كونتي.

وحصل الثنائي على بطولة الدوري الإنجليزي مرتين.

ويعتبر فابريجاس أكبر من ماتيتش بعام واحد فقط.

(L-R) Branislav Ivanovic, Nemanja Matic, Cesc Fabregas and Cesar Azpilicueta of Chelsea celebrate with the trophy after the Barclays Premier League match between Chelsea and Sunderland at Stamford Bridge on May 24, 2015 in London, England. Chelsea were crowned Premier League champions. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)

ويوجد في الفريق أيضا سيرجيو روبيرتو وبيبي رينا إذ لعبا مع فابريجاس قبل اعتزاله.

وصعد كومو حديثا إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي خلال الموسم الجاري.

ويحتل كومو المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة.

ويبتعد عن منطقة الهبوط بفارق نقطة واحدة فقط.

فابريجاس ماتيتش كومو تشيلسي الدوري الإيطالي
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