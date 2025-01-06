تشكيل ريال مدريد - ثنائي من فريق الشباب.. وإندريك أساسي في مواجهة ديبورتيفو مينيرا

الإثنين، 06 يناير 2025 - 18:36

كتب : FilGoal

راؤول أسينسيو - ريال مدريد ضد أوساسونا

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ديبورتيفو مينيرا.

ويلتقي ريال مدريد مع ديبورتيفو مينيرا في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

ويشهد التشكيل تواجد ثنائي من الأكاديمية وهو لورينزو أجوادو الظهير الأيمن ودييجو أجوادو قلب الدفاع.

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كما يبدأ إندريك في التشكيل الأساسي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أندري لونين.

الدفاع: لورينزو أجوادو - راؤول أسينسيو - دييجو أجوادو - فران جارسيا.

الوسط: إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش.

الهجوم: براهيم دياز - إندريك - أردا جولر.

ويجلس على مقاعد البدلاء: فران جونزاليس – سيرجيو ميستري – جود بيلينجهام – فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو – أوريلين تشواميني – لوكاس فاسكيز – داني سيبايوس – فيرلان ميندي – جونزالو جارسيا – أندريس تشيما.

وكان ريال مدريد قد خرج من دور الـ 16 في النسخة الماضية بعد الخسارة من أتليتكو مدريد.

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