فان دايك: لا يوجد تطور بشأن تجديد عقدي

الإثنين، 06 يناير 2025 - 18:32

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك

أقر فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول بعدم وجود تطور بشأن تجديد عقده مع نادي.

وينتهي تعاقد فان دايك مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع بداية من شهر يناير لأي فريق بشكل مجاني.

وقال اللاعب الهولندي لشبكة سكاي سبورتس: "لا يوجد تطور بشأن تجديد عقدي، لكنني هادئ، كما قلت في السابق سنرى ما سيحدث في المسنقبل".

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ولم يتم التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن بين فان دايك وإدارة ليفربول لتجديد العقد.

وكان الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول قد أعطى نفس الإجابة بشأن تحديثات عقده وقال: "لا يوجد جديد".

ويبدو أن إدارة ليفربول لم تدخل في مفاوضات حاسمة مع الثنائي الهام في الفريق حتى الآن.

وكان صلاح قد أكد من قبل عدم تفاوض إدارة ناديه معه حتى الآن لتجديد العقد.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة ويبتعد عن الوصيف أرسنال بفارق 6 نقاط.

ولعب ليفربول مباراة أقل من أرسنال، إذ لديه لقاء مؤجل ضد إيفرتون.

ليفربول فيرجيل فان دايك الدوري الإنجليزي محمد صلاح
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