غياب كولر عن مران الأهلي بسبب وعكة صحية.. وموقفه من مباراة سموحة

أعلن الأهلي غياب مارسيل كولر المدير الفني للفريق عن المران الجماعي اليوم الإثنين بسبب تعرضه لوعكة صحية.

وأكد أحمد جاب الله طبيب الأهلي أن كولر تعرض لوعكة صحية ونزلة معوية وتناول الأدوية اللازمة وتجرى متابعته على مدى الساعات القادمة لتقييم حالته وتحديد موقفه من التواجد في مباراة سموحة.

ويلعب الأهلي ضد سموحة غدا الثلاثاء، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة للدوري.

وكان الأهلي خسر أمام شباب بلوزداد الجزائري في مجموعات دوري أبطال إفريقيا بهدف دون رد.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، ويأتي سموحة في المركز الـ17 برصيد 5 نقاط.

وتعادل الأهلي في آخر مبارياته في الدوري سلبيا ضد إنبي، بينما خسر سموحة أمام فاركو بهدفين لهدف.