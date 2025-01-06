Gaming - صلاح ومرموش ضمن المرشحين لتشكيل العام في EA FC 25

الإثنين، 06 يناير 2025 - 18:23

كتب : FilGoal

محمد صلاح - عمر مرموش

أعلنت لعبة EA FC 25 عن قائمة المرشحين لتشكيل الأفضل في عام 2024.

وشهدت القائمة تواجد محمد صلاح لاعب ليفربول وعمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت ضمن المرشحين لدخول التشكيل.

كما يتواجد لاعب عربي ثالث ضمن المرشحين وهو سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي.

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وتشهد القائمة أيضا تواجد ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي وكريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

وسيتم اختيار اللاعبين بناء على تصويت الجماهير.

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