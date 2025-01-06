فرينتسفاروتشي يعين كين مديرا فنيا للفريق
الإثنين، 06 يناير 2025 - 18:07
كتب : FilGoal
أعلن نادي فرينتسفاروتشي تعيين روبي كين مديرا فنيا للفريق خلفا لـ باسكال يانسن.
ولم يكشف النادي عن مدة تعاقد المدرب الأيرلندي.
ويحتل فرينتسفاروتشي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المجري برصيد 34 نقطة.
ويبتعد فرينتسفاروتشي عن فريق أكاديمية بوشكاش المتصدر بنقطة واحدة.
ويعتبر كين كلاعب هو الهداف التاريخي لمنتخب أيرلندا وصل توتنام أول مرة عام 2002 قادما من ليدز يونايتد، ليقضي معه 6 سنوات رائعة بات فيها قائدا للفريق، قبل أن ينتقل إلى ليفربول في صيف 2008.
ولعب لكثير من الفرق مثل إنتر وليدز وتوتنام وليفربول وسيلتك ووست هام.
وخلال مسيرته الكروية لعب كين 735 مباراة مسجلا 324 هدفا وصنع 98 آخرين.
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