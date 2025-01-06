خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر الجولة الثامنة من الدوري المصري

الإثنين، 06 يناير 2025 - 18:01

كتب : FilGoal

شعار الدوري المصري - بيان

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وتشهد الجولة السابعة إقامة 9 مباريات على مدار الأسبوع المقبل.

ويلعب الزمالك مع حرس الحدود بينما يلتقي الأهلي مع الجونة خلال الجولة.

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وجاءت مباريات الجولة كالتالي:

طلائع الجيش × سيراميكا كليوباترا – الجمعة 10 يناير.. 7:00 مساء – استاد جهاز الرياضة.

البنك الأهلي × الإسماعيلي – السبت 11 يناير.. 4:00 مساء – استاد القاهرة.

الاتحاد السكندري × زد – السبت 11 يناير.. 7:00 مساء – استاد الإسكندرية.

سموحة × مودرن سبورت – الأحد 12 يناير.. 7:00 مساء – استاد برج العرب.

بيراميدز × غزل المحلة - الأربعاء 15 يناير.. 4:00 مساء – استاد الدفاع الجوي.

الأهلي × الجونة – الأربعاء 15 يناير.. 7:00 مساء – استاد القاهرة.

الزمالك × حرس الحدود – الخميس 16 يناير.. 4:00 مساء – استاد القاهرة.

المصري × فاركو – الخميس 16 يناير – 7:00 مساء – استاد السويس الجديد.

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