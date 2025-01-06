الثامن في تاريخه.. أحمد شديد قناوي ينضم إلى لافيينا

الإثنين، 06 يناير 2025 - 17:45

كتب : FilGoal

أحمد شديد قناوي مع المصري أمام ريفينيو أوثورتي

أعلن نادي لافيينا تعاقده مع أحمد شديد قناوي قادما من السكة الحديد مودرن.

لافيينا أصبح هو النادي الثامن الذي يلعب بصفوفه أحمد شديد خلال مسيرته.

وكان شديد قناوي قد انضم إلى السكة الحديد مودرن في بداية الموسم الحالي قبل أن يرحل بعد 6 أشهر فقط باتجاه لافيينا.

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وكان صاحب الـ 39 عاما قد أسهم في صعود حرس الحدود للدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي قبل أن يرحل عن الفريق بعد نهاية تعاقده.

وبدأ أحمد شديد مسيرته في الأهلي ومنه انتقل إلى المصري قبل العودة للمارد الأحمر من جديد.

ولعب شديد أيضا بصفوف طلائع الجيش والإنتاج الحربي وفي فترة ثانية بالمصري قبل أن ينضم لحرس الحدود.

ويحتل لافيينا المركز الـ 16 في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 15 نقطة.

أحمد شديد قناوي لافيينا دوري المحترفين
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