الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد سموحة والقناة الناقلة

يعود الأهلي لاستكمال مبارياته في الدوري المصري عندما يواجه سموحة.

ويلعب الأهلي ضد سموحة غدا الثلاثاء، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة للدوري.

وكان الأهلي خسر أمام شباب بلوزداد الجزائري في مجموعات دوري أبطال إفريقيا بهدف دون رد.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، ويأتي سموحة في المركز الـ17 برصيد 5 نقاط.

وتعادل الأهلي في آخر مبارياته في الدوري سلبيا ضد إنبي، بينما خسر سموحة أمام فاركو بهدفين لهدف.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام على استاد القاهرة.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.