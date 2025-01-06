قبل مواجهة الزمالك.. أبو قير للأسمدة يفوز على المقاولون بثلاثية في دوري المحترفين

الإثنين، 06 يناير 2025 - 16:42

كتب : FilGoal

أبو قير للأسمدة

حقق أبو قير للأسمدة فوزًا كبيرًا على المقاولون العرب متصدر الترتيب ضمن مباريات الجولة الـ16 من دوري المحترفين.

سجل ثلاثية أبو قير طه ابراهيم، ومحمد عصام، ومحمود علاء من ركلة جزاء.

ورفع أبو قير رصيده إلى 27 نقطة ليرتقي إلى المركز الرابع، فيما بقي المقاولون في الصدارة برصيد 34 نقطة، ولكن تقلص الفارق أمام أقرب ملاحقيه وادي دجلة صاحب المركز الثاني برصيد 32 نقطة.

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ويلتقي أبو قير للأسمدة أمام الزمالك يوم الخميس المقبل في دور الـ32 من كأس مصر.

وفي مباراة أخرى، تعادل السكة الحديد مودرن مع بلدية المحلة بهدف لكل فريق.

تقدم محمد الصباحي لبلدية المحلة في الدقيقة ١٩ لينتهي الشوط الأول بتقدم البلدية.

وفي الشوط الثاني تعادل جون أفيري للسكة الحديد في الدقيقة ٦٤.

ورفع الفريقان رصيدهما إلى 18 نقطة في المركزين الـ12، والـ13.

دوري المحترفين أبو قير للأسمدة المقاولون العرب السكة الحديد مودرن
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