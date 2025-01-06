فلومينينسي يضم حارس ليفربول

الإثنين، 06 يناير 2025 - 16:36

كتب : FilGoal

جماهير ليفربول في ملعب أنفيلد

أعلن نادي ليفربول يوم الاثنين انتقال حارسه مارسيلو بيتالوجا إلى فلومينينسي البرازيلي بشكل دائم.

وأوضح نادي ليفربول أن الحارس البرازيلي وافق على العودة إلى ناديه السابق فلومينينسي.

سيغادر الحارس نادي ليفربول بعد فترة دامت أكثر من 4 سنوات.

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خلال هذه الفترة لم يلعب بيتالوجا بشكل أساسي في أي مباراة رسمية.

لكن الحارس البالغ من العمر 22 عاما شارك في عدة مباريات ودية.

خلال فترة وجوده على قوة ليفربول، مثل بيتالوجا نادي ماكلسفيلد، ونادي سانت باتريك أتليتيك، ومؤخرا نادي ليفينجستون على سبيل الإعارة.

وسيعود الآن إلى فلومينينسي الذي بدأ معه مسيرته قبل الانضمام إلى ليفربول.

مارسيلو بيتالوجا ليفربول فلومينينسي
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