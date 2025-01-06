قائمة سموحة - استبعاد الهاني سليمان أمام الأهلي.. وتواجد حسام حسن والوادي

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة قائمة فريقه لمواجهة الأهلي غدا الثلاثاء.

وشهدت القائمة غياب الهاني سليمان حارس مرمى الفريق والذي خاض الست مباريات الماضية بالدوري.

ويستضيف الأهلي فريق سموحة في تمام الرابعة من مساء غدا الثلاثاء والمؤجلة من الجولة الخامسة.

وجاءت قائمة سموحة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أشرف - حسين تيمور.

الدفاع: بركات حجاج - محمد ربيعة - ميدو مصطفى.

الوسط: أبو بكر ليادي - إسلام جابر - دوكو دودو - أدهم أحمد - محمد متولي كناريا - عبد الرحمن عامر.

الهجوم: حسام حسن - محمد سالم - عبد الكبير الوادي - صامويل أمادي - محمد سعيد مكرونة - مصطفى البدري - محمود صابر - محمد سعيد زيكا - أشرف مجدي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة وبفارق نقطتين عن الزمالك وبيراميدز قبل مواجهته المؤجلة مع سموحة.

بينما سموحة في المركز السابع عشر وقبل الأخير الأخير برصيد 5 نقاط.