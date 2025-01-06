مدافع اتحاد جدة يصل فرنسا للانضمام إلى مارسيليا

الإثنين، 06 يناير 2025 - 14:36

كتب : FilGoal

لويز فيليبي - الاتحاد

وصل الإيطالي فيليبي لويز مدافع اتحاد جدة إلى فرنسا من أجل الانضمام إلى أولمبيك مارسيليا هذا الشتاء، حسب تقارير عديدة.

وذكرت تقارير عديدة أن مارسيليا سيضم لويز كلاعب حر بعد فسخ تعاقده مع اتحاد جدة.

ولم يعلن النادي السعودي فسخ تعاقده مع المدافع الإيطالي بشكل رسمي إلى الآن.

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لكن اللاعب وصل بالفعل إلى مارسيليا ويستعد للخضوع للكشف الطبي.

ومن المتوقع أن يوقع لويز على عقد يربطه بمارسيليا حتى صيف 2026.

وكان اتحاد جدة قد تعاقد مع اللاعب في صيف 2023 قادما من ريال بيتيس ويرتبط بتعاقد حتى صيف 2026.

وشارك المدافع الإيطالي في 28 مباراة بقميص اتحاد جدة منذ انضمامه إلى الفريق.

ويحمل لويز فيليبي الجنسيتين البرازيلية والإيطالية لكنه قرر تمثيل منتخب إيطاليا في 2022.

وسبق لفيليبي اللعب لأندية لاتسيو وريال بيتيس قبل الانضمام إلى اتحاد جدة.

لويز فيليبي مارسيليا اتحاد جدة
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