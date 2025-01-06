مدافع اتحاد جدة يصل فرنسا للانضمام إلى مارسيليا
الإثنين، 06 يناير 2025 - 14:36
كتب : FilGoal
وصل الإيطالي فيليبي لويز مدافع اتحاد جدة إلى فرنسا من أجل الانضمام إلى أولمبيك مارسيليا هذا الشتاء، حسب تقارير عديدة.
لويز فيليبي
النادي : الاتحاد
وذكرت تقارير عديدة أن مارسيليا سيضم لويز كلاعب حر بعد فسخ تعاقده مع اتحاد جدة.
ولم يعلن النادي السعودي فسخ تعاقده مع المدافع الإيطالي بشكل رسمي إلى الآن.
لكن اللاعب وصل بالفعل إلى مارسيليا ويستعد للخضوع للكشف الطبي.
ومن المتوقع أن يوقع لويز على عقد يربطه بمارسيليا حتى صيف 2026.
January 6, 2025
وكان اتحاد جدة قد تعاقد مع اللاعب في صيف 2023 قادما من ريال بيتيس ويرتبط بتعاقد حتى صيف 2026.
وشارك المدافع الإيطالي في 28 مباراة بقميص اتحاد جدة منذ انضمامه إلى الفريق.
ويحمل لويز فيليبي الجنسيتين البرازيلية والإيطالية لكنه قرر تمثيل منتخب إيطاليا في 2022.
وسبق لفيليبي اللعب لأندية لاتسيو وريال بيتيس قبل الانضمام إلى اتحاد جدة.