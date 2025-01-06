10 مقاعد.. كاف يعلن زيادة عدد منتخبات إفريقيا في كأس العالم للناشئين

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) زيادة حصة عدد المنتخبات الإفريقية في كأس العالم للناشئين.

وتقام بطولة كأس العالم للناشئين في قطر الخمس نسخ المقبلة من عام 2025 وحتى 2029.

وستتأهل 10 منتخبات إفريقية لأول مرة إلى كأس العالم تحت 17 سنة 2025 التي ستقام بمشاركة 48 فريقًا.

وكشف كاف في بيان رسمي اليوم الإثنين، أن إفريقيا ستكون أحد أكبر الممثلين في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة المقرر عام 2025.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقب اجتماع المكتب التنفيذي الذي أقيم في تايلاند 14 مايو 2024 الماضي، توزيع مقاعد بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما بنظامه الجديد.

وجاء توزيع المقاعد كالتالي أوروبا 11 مقعدا، وإفريقيا 10 مقاعد، وآسيا 9 مقاعد، وأمريكا الشمالية 8، وأمريكا الجنوبية 7، وأوقيانوسيا 3 مقاعد.

وتأهل المنتخب المصري مواليد 2008 بقيادة أحمد الكأس إلى كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى منذ عام 2011 بعد تتويجه ببطولة شمال إفريقيا المؤهلة للبطولة الإفريقية.

ويستضيف المغرب نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025 التي تأهل لها منتخبنا الوطني بجانب 11 منتخبا آخرين.