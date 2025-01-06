مران الزمالك - انتظام زياد كمال في التدريبات الجماعية.. واستمرار تأهيل بنتايك

انتظم زياد كمال لاعب وسط الزمالك في تدريبات الفريق الجماعية خلال مران اليوم الإثنين على ملعب النادي.

زياد كمال النادي : الزمالك الزمالك

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبو قير للأسمدة، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وتماثل زياد كمال الشفاء بعد الإصابة التي كان يعاني منها بآلام في الظهر وتسببت في غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية.

واطمأن الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة على جاهزية اللاعب قبل مشاركته في مران اليوم بصورة طبيعية.

وأدى لاعبو الفريق شاركوا بصورة أساسية في مباراة المصري التي أقيمت بالأمس في بطولة كأس الكونفدرالية، تدريبات استشفائية وتأهيلية خلال مران اليوم.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيا مع المصري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية ليتصدر مجموعته.

كما أدى المغربي محمود بنتايك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم.

وخاض اللاعب تدريبات التأهيلية على ملعب النادي تحت إشراف مصطفى عبده أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي بالنادي، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويعاني بنتايك من إصابة في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيزه للعودة للتدريبات خلال الفترة المقبلة.

بينما عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق جلسة مع أحمد محمود وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ثنائي الأبيض على هامش المران.

ومنح المدير الفني تعليمات خاصة للثنائي تتعلق بأدواره في الملعب وطالب بتنفيذ بعض المهام الخاصة خلال مران اليوم استعداداً للقاء المقبل أمام أبو قير للأسمدة في الكأس.