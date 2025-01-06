انتهت في دوري المحترفين - السكة الحديد (1)-(1) بلدية المحلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة السكة الحديد مودرن أمام بلدية المحلة، ضمن مواجهات الأسبوع الـ16 من دوري المحترفين.

ويحتل السكة الحديد المركز الـ12 برصيد 17 نقطة، نفس رصيد بلدية المحلة المتواجد في المركز الـ13.

ويلتقي في الوقت ذاته أبو قير للأسمدة ضد المقاولون العرب في الجولة نفسها.

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نهاية المباراة بالتعادل 1-1

ق 64.. جووووول التعادل لصالح السكة الحديد عن طريق اللاعب جون أفيري.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 19.. جوووول محمد الصباحي يسجل الهدف الأول لبلدية المحلة

بداية المباراة