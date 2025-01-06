"ندعو اتحاد الكرة بالتصدي للإدعاءات" بيان من نادي النجوم بشأن النزاع القانوني مع الإسماعيلي

أصدر نادي النجوم بيانا رسميا بشأن النزاع القانوني مع نادي الإسماعيلي.

إبراهيم حسن النادي : غزل المحلة النجوم الإسماعيلي

وكان اتحاد الكرة قد أعلن الأسبوع الماضي قرارات لجنة الانضباط والمؤجلة من يونيو الماضي.

وشملت قرارات لجنة الانضباط معاقبة الإسماعيلي بإيقاف القيد لحين تنفيذ حكم المحكمة الرياضية لصالح نادي النجوم بشأن انتقال إبراهيم حسن.

وتقدم نادي الإسماعيلي بطلب رفع اسم النادي من إيقاف القيد لإبرام الصفقات في يناير الجاري.

وجاء بيان نادي النجوم كالآتي:

"إنه في ضوء النزاع القانوني بين نادي النجوم والنادي الإسماعيلي والخاص بتنفيذ حُكم المحكمة الرياضية الدولية (CAS) لصالح نادي النجوم والصادر بتاريخ 21 فبراير 2020.

وبالإشارة الى قرار لجنة الإنضباط بالإتحاد المصري لكرة القدم الذي يُلزم النادي الإسماعيلي بتنفيذ هذا الحُكم وإعتماد الإتحاد المصري لكرة القدم لهذا القرار بتاريخ 28 ديسمبر 2025.

ورغم وضوح الرؤية تماماً حول هذا القرار المُلزم والغير خاضع لأي طعن عليه ولا يوقف التنفيذ بأي حال من الأحوال.

إلا أننا قد تابعنا من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي إن بعض المسئولين بنادي الإسماعيلي يزعمون بأن الإتحاد المصري لكر ة القدم قد قام بفتح القيد للنادي الإسماعيلي بالفترة الحالية للقيد الشتوي يناير2025 بما يخالف الحقيقة واللوائح والقوانين ويثير البلبلة لدى جماهير كرة القدم بهذا الإدعاء المنافي للحقيقة.

لذلك فإننا ندعو النادي الإسماعيلي لإتخاذ الإجراءات الطبيعية والسليمة لإنهاء النزاع بدون اللجوء لمثل هذه الأساليب الغير قانونية، كما ندعو المسئولين بالإتحاد المصري لكرة القدم بالتصدي لمثل هذه الإدعاءات المثيرة للجدل والتأكيد على ما جاء بالقرار الصادر عنه بتاريخ 28 ديسمبر 2025 حتى لا يكون هناك أي فرصة أخرى تدعو الى الإضرار بمصالح نادي النجوم الذي عانى ومازال يعاني من آثار عدم تنفيذ الحُكم وإنكار العدالة بشكل واضح طوال الفترة السابقة تجاه نادي النجوم".

وكشف نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي في تصريحات تليفزيونية سابقة عقب إصدار قرارات لجنة الانضباط أن العقوبات كان من الممكن التعامل معها في السابق لكنها حاليا في توقيت صعب للغاية.

وحسم الإسماعيلي تأهله إلى ثمن نهائي كأس مصر بعد التغلب على طنطا بهدف دون مقابل.