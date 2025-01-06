على أمل تسجيلهما قبل السوبر.. أولمو وباو فيكتور يسافران مع برشلونة للسعودية

ضم برشلونة داني أولمو وباو فيكتور لقائمة الفريق المسافرة إلى السعودية المشاركة في كأس السوبر الإسباني، رغم عدم تسجيلهما.

فقد أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني في بيان مشترك رفض منح برشلونة رخصة تسجيل داني أولمو وباو فيكتور.

لكن النادي الكتالوني ضم الثنائي لقائمة بطولة السوبر الإسباني على أمل نجاح محاولات تسجيلهما.

شهدت القائمة عودة لامين يامال وفيران توريس وهيكتور فورت وأندرياس كريستنسن بعد تعافيهم من الإصابة.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:

باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – إينيجو مارتينيز – جافي – فيران توريس – بيدري – روبرت ليفاندوفسكي – أنسو فاتي – رافينيا – إينياكي بينا – بابلو توري – أندرياس كريستينسن – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – باو فيكتور – لامين يامال – داني أولمو – فرينكي دي يونج – جول كوندي – إريك جارسيا – فويتشيك تشيزني – أندر أسترالاجا – مارك بيرنال – هيكتور فورت – جيرارد مارتن – سيرجي دومينيجز – أنطونيو فيرنانديز.

سيلعب برشلونة ضد أتليتك بيلباو في نصف نهائي السوبر الإسباني بجدة الأربعاء المقبل.

المحاولة الأخيرة كانت الرابعة لتسجيل الثنائي أولمو وباو فيكتور في قائمة الفريق بشهر يناير ولكنها باءت بالفشل.

وأشار البيان المشترك بين الاتحاد والرابطة إلى أن اللائحة تمنع أي لاعب تلغى رخصته من الحصول على رخصة جديدة في نفس الموسم مع نفس الفريق الذي كان مرتبطا به بالفعل.

وكان برشلونة قد نجح في رفع سقف الرواتب المسموحة له للتعاقد مع لاعبين جدد خلال يناير ولكن على الرغم من ذلك لن يتمكن النادي من تسجيل الثنائي.

وسيتجه برشلونة حاليا للمجلس الأعلى للرياضة لمحاولة الحصول على تسجيل الثنائي قبل الاتجاه في محاولة أخيرة للمحكمة العادية.

ماذا حدث؟

انضم أولمو لبرشلونة في بداية الموسم قادما من لايبزيج الألماني.

ولعب أولمو في النصف الأول من الموسم بعد تسجيله بشكل مؤقت لإصابة أندرياس كريستنسن الطويلة والتي تعافى منها حاليا لذلك فإن السبب القهري لتسجيله انتهى.

وترى الرابطة أن برشلونة لم يقدم ضمانات مالية كافية تتيح له تسجيل لاعبين جدد من شهر يناير.

وتسبب عدم تسجيل أولمو قبل يوم 3 يناير في حقه في الانتقال إلى أي فريق بشكل مجاني والحصول على قيمة عقده بالكامل مع برشلونة حتى نهايته في 2030.

ويرفض الاتحاد إعطاء برشلونة أي استثنائات ويرى أن تسجيل اللاعبين هو أمر خاص بالرابطة، كما يرى أن برشلونة كان عليه الالتزام بالقواعد.

video:1