تقرير إنجليزي: الأهلي داخل السباق.. إشبيلية يريد التخلص من إيهيناتشو في يناير

الإثنين، 06 يناير 2025 - 13:02

كتب : FilGoal

كيليشي إيهيناتشو مهاجم ليستر سيتي يحتفل مع ماديسون

يسعى نادي إشبيلية لخروج النيجيري كيليتشي إيهيناتشو في سوق الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

وانضم مهاجم مانشستر سيتي السابق إلى إشبيلية قبل انطلاق الموسم الجاري في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليستر.

وكشفت صحيفة إكسبريس الإنجليزية عن رغبة إشبيلية في خروج اللاعب على سبيل الإعارة مع خيار أحقية الشراء في يناير الجاري.

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وأشار التقرير إلى وجود اهتمام من أندية يونانية وتركية وأمريكية لضم اللاعب.

كما كشف التقرير عن دخول النادي الأهلي الذي تم وصفه بعملاق مصر في سباق التعاقد مع اللاعب.

ويبلغ المهاجم النيجيري من العمر 28 عاما وسبق له اللعب لأندية مانشستر سيتي وليستر قبل الانضمام إلى إشبيلية.

ولعب إيهيناتشو تسع مباريات مع إشبيلية في الدوري الإسباني بواقع 401 دقيقة ولم ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف.

لكن في كأس ملك إسبانيا لعب مباراتين وسجل ثلاثة أهداف.

وسجل إيهيناتشو 42 هدفا وصنع 25 آخرين خلال مشواره السابق في الدوري الإنجليزي بقميصي مانشستر سيتي وليستر.

وعلى المستوى الدولي لعب إيهيناتشو 55 مباراة دولية بقميص نيجيريا ونجح في تسجيل 15 هدفا.

إيهيناتشو الأهلي إشبيلية
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