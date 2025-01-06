تقرير: برشلونة يخطط لضم سون الصيف المقبل

الإثنين، 06 يناير 2025 - 12:36

كتب : FilGoal

سون

أوضحت جريدة ذا صن أن نادي برشلونة الإسباني يخطط لضم الكوري الجنوبي سون هيونج مين قائد توتنام الصيف المقبل.

وذكر التقرير أن برشلونة يسعى لضم سون في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع توتنام صيف 2025.

ولفت التقرير إلى أن سون ضمن قائمة يراقبها برشلونة من أجل ضم أحدهم بشكل مجاني عقب نهاية عقده مع ناديه.

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البالغ من العمر 32 عاما يمكنه التفاوض مع أي فريق الآن، على أن ينضم إليه مجانا الصيف المقبل.

ويعاني برشلونة من أزمات مالية عديدة حرمته من تسجيل لاعبيه داني أولمو وباو فيكتور مؤخرا.

وارتدى سون قميص توتنام في 431 بمختلف المسابقات.

وسجل قائد منتخب كوريا الجنوبية 169 هدفا مع الديوك.

سون هيونج مين توتنام برشلونة
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