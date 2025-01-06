تقرير: برشلونة يخطط لضم سون الصيف المقبل
الإثنين، 06 يناير 2025 - 12:36
كتب : FilGoal
أوضحت جريدة ذا صن أن نادي برشلونة الإسباني يخطط لضم الكوري الجنوبي سون هيونج مين قائد توتنام الصيف المقبل.
سون هيونج مين
النادي : توتنام هوتسبر
وذكر التقرير أن برشلونة يسعى لضم سون في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع توتنام صيف 2025.
ولفت التقرير إلى أن سون ضمن قائمة يراقبها برشلونة من أجل ضم أحدهم بشكل مجاني عقب نهاية عقده مع ناديه.
البالغ من العمر 32 عاما يمكنه التفاوض مع أي فريق الآن، على أن ينضم إليه مجانا الصيف المقبل.
ويعاني برشلونة من أزمات مالية عديدة حرمته من تسجيل لاعبيه داني أولمو وباو فيكتور مؤخرا.
وارتدى سون قميص توتنام في 431 بمختلف المسابقات.
وسجل قائد منتخب كوريا الجنوبية 169 هدفا مع الديوك.
نرشح لكم
عمر السومة يفسخ عقده مع العربي القطري الثامن في تاريخه.. أحمد شديد قناوي ينضم إلى لافيينا فلومينينسي يضم حارس ليفربول بعد ارتباط اسمه بالزمالك.. الرياضية: بوزوق يصل السعودية تمهيدا لانضمامه إلى الرائد الإعارة السادسة.. مدافع سيتي ينتقل إلى بريمن فوت ميركاتو: ريال مدريد يتحرك لضم مدافع أوزباكستان.. ومنافسة من سيتي ونيوكاسل مدافع اتحاد جدة يصل فرنسا للانضمام إلى مارسيليا "نال إعجاب جروس".. مصدر من الزمالك يكشف تطورات مفاوضات ضم أوبوكو