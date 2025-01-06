الرياضية: اختبار بدني يحسم مشاركة سافيتش أمام اتحاد جدة

الإثنين، 06 يناير 2025 - 11:36

كتب : FilGoal

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - الهلال

يقترب الصربي سيرجي سافيتش من المشاركة مع الهلال أمام اتحاد جدة في كلاسيكو السعودية.

ويلعب الهلال أمام اتحاد جدة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء غدا الثلاثاء.

وكانت الشكوك تحوم حول إمكانية لحاق الثلاثي سافيتش وألكسندر ميتروفيتش وجواو كانسيلو بمواجهة اتحاد جدة.

أخبار متعلقة:
تقرير: شكوك حول مشاركة بنزيمة وديابي أمام الهلال دوري أبطال إفريقيا - أول المتأهلين رسميا.. الهلال إلى ربع النهائي بتعادل مع المولودية تقرير: ثلاثي الهلال الأجنبي يغيب عن التدريبات الجماعية قبل مواجهة اتحاد جدة الهلال مهدد بفقدان سافيتش وكانسيلو في كلاسيكو اتحاد جدة

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية وفقا لمصادرها من اقتراب مشاركة سافيتش في الكلاسيكو.

وشعر سافيتش بآلام في العضلة الضامة تسببته في غيابه عن التدريبات وأدت إلى ملازمته عيادة النادي.

ويجري سافيتش اختبارات بدنية قياسية قبل دخول التدريبات الجماعية اليوم الإثنين.

وحال اجتياز الاختبارات وتأكيد جاهزيته التامة للمشاركة في المباراة سينضم إلى قائمة الفريق.

ولعب سافيتش 23 مباراة مع الهلال هذا الموسم ونجح في المساهمة بـ 14 هدفا.

وسجل سافيتش 10 أهداف وصنع 4 آخرين مع الهلال في مختلف المسابقات.

الهلال تأهل غلى ربع نهائي كأس ملك السعودية بعد تخطي البيكيرية والطائي في دور الـ32 ودور الـ16 على الترتيب.

فيما فاز اتحاد جدة على العين في دور الـ32 وعلى الندل في ثمن نهائي المسابقة.

ويحمل الهلال لقب النسخة الماضية من كأس ملك السعودية عقب الفوز على النصر بركلات الترجيح.

ويصطدم اتحاد جدة بمواجهة الهلال مبكرا في ربع نهائي الكأس.

وعلى مستوى الدوري ينفرد اتحاد جدة بصدارة الترتيب برصيد 36 نقطة.

بينما الهلال يأتي في المركز الثاني برصيد 34 نقطة.

الهلال سافيتش
نرشح لكم
تقرير: شكوك حول مشاركة بنزيمة وديابي أمام الهلال الرياضية السعودية: النصر يبحث عن حل لإتمام رحيل تاليسكا تقرير: ثلاثي الهلال الأجنبي يغيب عن التدريبات الجماعية قبل مواجهة اتحاد جدة وكيل فيرمينو يوضح موقفه من مغادرة أهلي جدة رئيس أحد السعودي: ندعم أي قرار لإدارة الزمالك بشأن ميشالاك الهلال مهدد بفقدان سافيتش وكانسيلو في كلاسيكو اتحاد جدة رونالدو: أحلم بالفوز بدوري أبطال آسيا بعد طلب كونسيساو.. النصر يرفض التفريط في أوتافيو لـ ميلان
أخر الأخبار
خبر في الجول - الزمالك يفكر في إعارة ندياي.. والحسم الأسبوع المقبل 24 دقيقة | الدوري المصري
السوبر الإيطالي - سلاح الريمونتادا يتوج ميلان بالبطولة بفوز درامي على إنتر 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
بائع السمك صباحا ولاعب كرة قدم ليلا.. من هو عمر جولان نجم اليمن في كأس الخليج 28 دقيقة | الوطن العربي
نادر قمر الدولة حكما لمباراة الأهلي ضد سموحة 44 دقيقة | الدوري المصري
أسامة نبيه: مصر لا تقل في الإمكانيات الكروية عن المغرب ساعة | منتخب مصر
السوبر الإيطالي - عادل الهداف التاريخي للبطولة.. لاوتارو يسجل لـ إنتر في ميلان ساعة | الكرة الأوروبية
مطعما بالشباب.. ريال مدريد يكتسح ديبورتيفو مينيرا ويتأهل لدور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا ساعة | الكرة الأوروبية
سواريز ينقذ رجلا أقدم على الانتحار في أوروجواي ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 2 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 3 في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك 4 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان