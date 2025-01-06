الرياضية: اختبار بدني يحسم مشاركة سافيتش أمام اتحاد جدة

يقترب الصربي سيرجي سافيتش من المشاركة مع الهلال أمام اتحاد جدة في كلاسيكو السعودية.

ويلعب الهلال أمام اتحاد جدة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء غدا الثلاثاء.

وكانت الشكوك تحوم حول إمكانية لحاق الثلاثي سافيتش وألكسندر ميتروفيتش وجواو كانسيلو بمواجهة اتحاد جدة.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية وفقا لمصادرها من اقتراب مشاركة سافيتش في الكلاسيكو.

وشعر سافيتش بآلام في العضلة الضامة تسببته في غيابه عن التدريبات وأدت إلى ملازمته عيادة النادي.

ويجري سافيتش اختبارات بدنية قياسية قبل دخول التدريبات الجماعية اليوم الإثنين.

وحال اجتياز الاختبارات وتأكيد جاهزيته التامة للمشاركة في المباراة سينضم إلى قائمة الفريق.

ولعب سافيتش 23 مباراة مع الهلال هذا الموسم ونجح في المساهمة بـ 14 هدفا.

وسجل سافيتش 10 أهداف وصنع 4 آخرين مع الهلال في مختلف المسابقات.

الهلال تأهل غلى ربع نهائي كأس ملك السعودية بعد تخطي البيكيرية والطائي في دور الـ32 ودور الـ16 على الترتيب.

فيما فاز اتحاد جدة على العين في دور الـ32 وعلى الندل في ثمن نهائي المسابقة.

ويحمل الهلال لقب النسخة الماضية من كأس ملك السعودية عقب الفوز على النصر بركلات الترجيح.

ويصطدم اتحاد جدة بمواجهة الهلال مبكرا في ربع نهائي الكأس.

وعلى مستوى الدوري ينفرد اتحاد جدة بصدارة الترتيب برصيد 36 نقطة.

بينما الهلال يأتي في المركز الثاني برصيد 34 نقطة.