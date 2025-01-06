كرة سلة - الكرداني مدربا لمنتخب الرجال وعاصم للسيدات.. الاتحاد يعلن قراراته

الإثنين، 06 يناير 2025 - 11:35

كتب : هاني العوضي

كرة السلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة قرارات اجتماعه الأول برئاسة عمرو مصيلحي وبحضور كافة الأعضاء.

وشكّل الاتحاد المصري لجانه كما أعلن عن موقف منتخبي الرجال والسيدات.

وتولى محمد الكرداني المدير الفني لفريق اتحاد المنستير التونسي، إدارة المنتخب المصري للرجال.

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بينما عمرو عاصم المدير الفني لفريق سبورتنج تولى قيادة منتخب السيدات.

وأعلن عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة اختيار عدد اثنين نواب وهما طارق السعيد ومحمد فتحي.

كما تمت الموافقة على تنظيم تصفيات المنطقة الخامسة للسيدات بصالة حسن مصطفى من 3 إلى 8 فبراير بمشاركة 6 منتخبات.

بجانب المشاركة في تصفيات أمم إفريقيا للرجال بمدغشقر من 19 إلى 26 فبراير.

وجاء تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الرجال كالآتي:

محمد الكرداني - مدير فني

(محمد سليم - رامي جنيدي - أحمد الجارحي) - مدرب

(سامح صلاح - ميدو ربيع) - إداري

إسلام جمعة - علاج طبيعي

محمد جمال - مخطط أحمال

(عبد الرحمن الجلاد - ياسر عبد الله) - محلل أداء

علي موسى - استشفاء

أما منتخب السيدات:

عمرو عاصم - مدير فني

أحمد إبراهيم - مدرب

علياء محمود - مساعد مدرب

آلاء مصطفى - إداري

عبد الله عادل - مخطط أحمال

فاطمة البرعي - علاج طبيعي

محمد جابر - محلل أداء

إيمان جمال - استشفاء

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