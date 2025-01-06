خاميس رودريجيز دون ناد.. تقرير: النجم الكولومبي يرغب في فسخ عقده مع رايو فايكانو

أوضح موقع فوتبول إسبانيا أن الكولومبي خاميس رودريجيز يرغب في إنهاء عقده مع ناديه الإسباني رايو فايكانو خلال يناير الجاري.

وانضم رودريجيز البالغ من العمر 33 عاما إلى رايو فايكانو قادما من ساوباولو في الصيف الماضي.

وشارك خاميس في 6 مباريات في الدوري الإسباني بينهم مباراة واحدة بدأها بشكل أساسي، ومباراة واحدة في كأس الملك نجح خلالها في صناعة هدف.

وتأهل رايكو فايكانو إلى دور الـ16 لبطولة كأس الملك بعد الفوز على حساب راسينج فيرول بنتيجة 3-1.

ونقل الموقع الإسباني عن تقارير أمريكية تشير إلى اهتمام نادي إنتر ميامي بضم النجم الكولومبي الذي سيصبح لاعبا حرًا بعد الرحيل عن ناديه الإسباني.

ووفقا للموقع الإسباني فإن نادي رايو فايكانو منفتح على أنهاء عقد النجم الكولومبي.

وسيكون على النادي التوصل إلى تسوية بشأن الأشهر الستة الباقية في عقده.

ولعب رودريجيز خلال مسيرته مع أندية بورتو البرتغالي وموناكو الفرنسي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني وإيفرتون الإنجليزي والريان القطري وأولمبياكوس اليوناني، وساوباولو البرازيلي وأخيرًا رايو فايكانو الإسباني.

وتوج خلال مسيرته بلقبين لدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد ومثلهما لكأس العالم للأندية، وبطولة للسوبر الإسباني.

كما نجح في التتويج بلقبين للدوري الألماني ومثلهما للسوبر الألماني ولقب للكأس مع بايرن ميونيخ، ومع نادي بورتو حقق الدوري البرتغالي 3 مرات ولقب للكأس وبطولة الدوري الأوروبي.

وفاز خاميس رودريجيز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام 2014، وكان هدافا لكأس العالم 2014 في البرازيل بـ6 أهداف.