تقرير: شكوك حول مشاركة بنزيمة وديابي أمام الهلال

الإثنين، 06 يناير 2025 - 11:23

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة

تحوم الشكوك حول مشاركة الثنائي كريم بنزيمة وموسى ديابي لاعب اتحاد جدة أمام الهلال.

كريم بنزيمة

النادي : الاتحاد

الاتحاد

ويلعب اتحاد جدة أمام الهلال مساء غدا الثلاثاء على ملعب المملكة أرينا في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وغاب الثنائي عن تدريبات اتحاد جدة مساء الأحد بسبب المعاناة من الإصابة.

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ويحسم لوران بلان المدير الفني لاتحاد جدة أمر مشاركة الثنائي في المران الأخير اليوم الإثنين.

وبخلاف الثنائي الفرنسي، لا يزال صالح الشهري مهاجم الفريق يواصل التأهيل بعد إصابته في عضلة الفخذ أثناء مشاركته مع السعودية في خليجي 26.

كما تأكد غياب عبد الإله العمري بسبب معاناته من إصابة في العضلة الضامة.

ويصطدم اتحاد جدة بمواجهة الهلال مبكرا في ربع نهائي الكأس.

وعلى مستوى الدوري ينفرد اتحاد جدة بصدارة الترتيب برصيد 36 نقطة.

بينما الهلال يأتي في المركز الثاني برصيد 34 نقطة.

اتحاد جدة بنزيمة
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