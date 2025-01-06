الرياضية السعودية: النصر يبحث عن حل لإتمام رحيل تاليسكا

تبحث إدارة نادي النصر عن حل وصيغة توافقية لإتمام انتقال البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم الفريق إلى فنربشخة.

ونقلت الرياضية عن مصادر في النصر أن النادي يبحث رحيل تاليسكا سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن تاليسكا طلب بمبالغ مالية مضاعفة أكثر من تلك التي سيستلمها حتى نهاية عقده يونيو 2026 مع النصر، وهو ما رفضه النادي.

وتُفضل إدارة النصر بعد أزمة رحيل اللاعب، بيعه مقابل 20 مليون بدلا من الإعارة.

من جهته أوضح فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات، أن نادي فنربشخة يستعد لإتمام صفقة تاليسكا هذا الأسبوع، حيث يستعد نادي النصر لإعطاء الضوء الأخضر النهائي.

وانضم تاليسكا إلى صفوف النصر في صيف 2021 قادما من جوانزو إيفرجراند الصيني بعقد يمتد ثلاثة أعوام.

وجدد تاليسكا عقده العام الماضي ليمتد حتى 2026.

ولعب تاليسكا بقميص النصر 104 مباراة سجل خلالهم 76 هدفا.

وساهم لاعب النصر في تتويج فريقه ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية بعد الفوز على حساب الهلال 2-1 قبل انطلاق الموسم الماضي.