محامي كهربا: رفعنا دعوى قضائية وطلب تعويض 35 مليون جنيه ضد فندق شهير

كشف أشرف عبد العزيز محامي محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي عن التقدم بدعوى قضائية ضد فندق شهير.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وكان قد انتشر مقطع فيديو خلال الفترة الماضية لمحمود كهربا خلال مشادة مع أحد الأشخاص.

وقال أشرف عبد العزيز محامي محمود كهربا عبر قناة إم بي سي مصر 2: "رفعنا دعوى قضائية ضد فندق شهير وتحدد لها يوم 29 يناير الجاري".

وأوضح "وذلك من أجل الحصول على تعويض بسبب الأضرار الأدبية والمادية التي أصابت محمود كهربا نتيجة فعل الفندق الشهير".

وكشف عبد العزيز "طلبنا تعويض 35 مليون جنيه، كهربا كان مدعو لفرح صديق له في إجازة عيد الفطر العام الماضي وتحديدا في 11 أبريل الماضي، وليس بملهى ليلي كما أشيع".

ويقترب محمود كهربا من الخروج من قائمة الأهلي أمام سموحة بعد غيابه عن تدريبات الأحد.

وغاب محمود كهربا عن تدريبات يوم الأحد بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة.

ويستعد الأهلي لملاقاة سموحة في المباراة المؤجلة من مسابقة الدوري المصري، والمقرر لها في تمام الرابعة من مساء غدا الثلاثاء.