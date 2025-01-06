خبر في الجول - الأهلي يتجه للموافقة على عرض السويحلي لضم صلاح.. وخطوة منتظرة

الإثنين، 06 يناير 2025 - 10:57

كتب : محمد سمير

أحمد صلاح - أفضل لاعب بطولة إفريقيا كرة طائرة

يتجه النادي الأهلي للموافقة على عرض انتقال أحمد صلاح قائد فريق الكرة الطائرة إلى السويحلي الليبي.

وتقدم نادي السويحلي الليبي بعرض رسمي للنادي الأهلي من أجل التعاقد مع أحمد صلاح قائد الفريق الحالي.

وكان عبد الله عبد السلام قائد الفريق قد أتم اتفاقه وانتقل رسميا إلى صفوف السويحلي الليبي حتى نهاية الموسم.

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وعلم FilGoal.com أن الأهلي قد استشار فيرناندو مونزو المدير الفني لفريق الطائرة بشأن رحيل أحمد صلاح.

وأبدى مونزو موافقته على رحيل أحمد صلاح بعد عبد الله عبد السلام، واشترط المدرب الإسباني التعاقد مع محترف أجنبي.

وكان الأهلي قد أبدى مرونة في رحيل الثنائي مراعاة لختام مشواره بجانب المقابل المادي الكبير المعروض من الفريق الليبي.

ويضم السويحلي الليبي بخلاف عبد الله عبد السلام، أحمد سعيد لاعب الأهلي السابق.

وحصل أحمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في بطولة إفريقيا للأندية بالنسخة الماضية.

ويستضيف السويحلي الليبي بطولة إفريقيا للأندية في الموسم الجاري.

ويستعد الأهلي حاليا للمشاركة في البطولة العربية للكرة الطائرة المقامة في قطر من 15 يناير إلى 26 من الشهر ذاته.

وتقام البطولة في قطر في نادي قطر خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير 2025.

ووقع الأهلي في المجموعة الثالثة إلى جانب أربيل العراقي، والكويت الكويتي، والهلال الليبي، فيما تواجد الزمالك في المجموعة الثانية مع السيب العماني، والكويت الكويتي، والهلال الليبي.

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