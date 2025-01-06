مواعيد مباريات الإثنين 6 يناير 2025.. نهائي السوبر الإيطالي وريال مدريد بالكأس

تختتم منافسات السوبر الإيطالي لكرة القدم مساء اليوم الإثنين الموافق 6 يناير 2025.

وتقام منافسات السوبر الإيطالي في المملكة العربية السعودية.

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السوبر الإيطالي

يقام النهائي في تمام التاسعة مساء في دربي الغضب بين ميلان وإنتر على ملعب المملكة أرينا.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية بريميوم.

وكان ميلان قد أقصى يوفنتوس بينما تخطى إنتر فريق أتالانتا.

كأس ملك إسبانيا

يحل ريال مدريد ضيفا على ديبورتيفا مينيرا ضمن منافسات دور الـ 32.

ويقام اللقاء في تمام الثامنة مساء.

دوري المحترفين المصري

يحل بلدية المحلة ضيفا على السكة الحديد مودرن في الثانية والنصف عصرا.

بينما أبو قير للأسمدة يستضيف المقاولون العرب قبل أيام من مواجهته للزمالك في كأس مصر.

كأس خادم الحرمين الشريفين

تقام مباراتان من منافسات ربع نهائي كأس السعودية اليوم الإثنين.

إذ يلاقي الرائد فريق الجبلين في الثانية والنصف عصرا.

بينما الشباب يواجه الفيحاء في تمام الخامسة مساء.

الدوري الإنجليزي

يستضيف ولفرهامبتون فريق نوتينجهام فورست في تمام العاشرة مساء.

وتختتم بذلك منافسات الجولة العشرين من المسابقة.