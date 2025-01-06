مؤتمر إنزاجي: ميلان هو الأفضل.. وسنقيم وضع تورام من المشاركة

يرى سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر أن ميلان هو الأفضل قبل مباراة نهائي كأس السوبر الإيطالي.

ويستعد إنتر لمواجهة خصمه ميلان في المباراة التي ستجمعهما في نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "سنحاول عدم تكرار أخطاء الدربي الماضي عندما استحقينا الخسارة".

وأضاف "المشادات مع كونسيساو؟ لم نر أو نتحدث مع بعضنا البعض بعد مباراة إنتر ضد بورتو، لم يحدث شيء، كان زميلا في الفريق ودربنا مدير فني عظيم وهو سفين جوران إريكسون".

وأكمل "كونسيساو مدرب يلعب كرة قدم مباشرة للغاية، فريقه لا يستسلم إذ شاهدنا مباراة نصف النهائي، يوفي سيطر، لكن ميلان قدم شوطا ثانيا رائعا واستحق التأهل للنهائي".

وواصل "لاوتارو قائد عظيم ويدير شارة القيادة بأفضل طريقة، أعرف ما يعنيه ألا يسجل المهاجم لأنني كنت مهاجما حتى لو كنت أقل جودة منه، هو هادئ للغاية".

وتابع "من الرائع التتويج بالسوبر الإيطالي الرابع تواليا، لكن المنافس هو الأفضل وسيكون لديه نفس الرغبة في الفوز".

وأنهى حديثه قائلا: "سنرى وضع ماركوس تورام من الإصابة، لكن عندما نعود سنلعب 6 مباريات في 18 يوما، لذلك بالتأكيد لن أخاطر بفقدانه وسنقيم الأمر".

وحدثت بعض المشادات بين سيموني إنزاجي مدرب إنتر وكونسيساو، وقتما كان الأخير مدربا لبورتو في دوري أبطال أوروبا.

ويسعى ميلان للتتويج بالبطولة التي لم يحصل عليها منذ موسم 2016-2017.

وتوج ميلان بالسوبر الإيطالي 7 مرات.

بينما يريد إنتر الحصول على البطولة للمرة الرابعة على التوالي وحال حدث ذلك سيكون حقق السوبر الإيطالي 9 مرات ويتساوى مع يوفنتوس الأكثر تتويجا بها.