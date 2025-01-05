مؤتمر كونسيساو: هذا موقف لياو من مواجهة إنتر.. وسأصافح إنزاجي رغم المشادات

الأحد، 05 يناير 2025 - 23:48

كتب : FilGoal

سيرجيو كونسيساو مدرب ميلان

أوضح سيرجيو كونسيساو المدير الفني لـ ميلان موقف رافاييل لياو لاعب الفريق من مشاركته ضد إنتر.

ويستعد ميلان لمواجهة خصمه إنتر في المباراة التي ستجمعهما في نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: "بالتأكيد أن لياو لن يلعب 90 دقيقة، سنقيم الأمور حتى النهاية وسنرى هل بإمكانه اللعب أم لا".

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وأضاف "إنها مباراتان للفوز باللقب، اتخذنا خطوة واحدة، وعلينا الآن أن نخطو الأخرى، نأمل أن تسير الأمور على ما يرام، ونحن واثقون من ذلك".

وأكمل "فترة لعبي في إنتر؟ أحترم جميع الفرق التي لعبت لها، ابني يلعب ليوفنتوس، الشعور هو نفسه بغض النظر عن الخصم".

وتابع "لدي علاقات جيدة مع اللاعبين، وأريد حقا الاستعداد جيدا حتى يتمكنوا من التغلب على فريق قوي".

وواصل "علينا ألا ننسى أن لدينا 4 لاعبين ليسوا في أفضل حالاتهم وكذلك إنتر حصل على يوم راحة أكثر منا، لا أقدم أعذارا ولكن هذا هو الوضع".

وأنهى حديثه قائلا: "سأصافح إنزاجي رغم المشادات؟ بالتأكيد، هذه أشياء تحدث أثناء المباريات، هناك دائما احترام، نحن رجال كرة قدم ولعبنا معا ونحب بعضنا البعض، هو صديقي قبل وبعد المباراة".

وحدثت بعض المشادات بين سيموني إنزاجي مدرب إنتر وكونسيساو، وقتما كان الأخير مدربا لبورتو في دوري أبطال أوروبا.

ويسعى ميلان للتتويج بالبطولة التي لم يحصل عليها منذ موسم 2016-2017.

وتوج ميلان بالسوبر الإيطالي 7 مرات.

بينما يريد إنتر الحصول على البطولة للمرة الرابعة على التوالي وحال حدث ذلك سيكون حقق السوبر الإيطالي 9 مرات ويتساوى مع يوفنتوس الأكثر تتويجا بها.

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